Çevre karavanlardan korunacak

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, birçok sıkıntı ve mağduriyeti ortadan kaldıracak olan iki önemli yasa tasarısını tamamlayarak meclise yolladıklarını açıkladı.

Deniz kıyılarında plansızca konuşlanan, denetimsiz ve kontrolsüz şekilde dağılan, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan karavanların izinsiz, işgalci ve yasal olmayan şekilde konakladıklarını söyleyen Baybars, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Karavanların ve karavan sahiplerinin bu özgürlüğü yaşarken anayasaya ve diğer ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak davranması, bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamadan, huzur ve rahatını bozmadan insan hak ve özgürlüklerine uygun bir şekilde karavancılık yapmasını sağlamak, toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, ülkemizin güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla karavan alanlarının ayrılması, planlanması, planlarının uygulanması, geliştirilmesi, işletilmesi, işlettirilmesini sağlamak amacıyla koruma dengesi içerisinde hangi alanların ne şekilde ve hangi maksatla kullanılacağını, korunacağını belirleyen Karavan Alanları Yasa Tasarısı’nı tamamlayarak meclise sevk ettik. Bu sayede çevre ve estetiğin korunması, yanı sıra doğal eko sisteme uygun alanlar yaratılarak turizmin de gelişimine katkı sağlanacak.”

Konut Edindirme Değişiklik Yasa Tasarısı hakkında da bilgi veren Baybars, Mevcut yasada belirtilen sürelerin geçmesine rağmen hak sahibi olan kişilerin kendilerine verilen kırsal kesim arsaları üzerine ev yapmış olup, gelinen aşamada verilen süreler bittiğinden ileri işlem yapılamamakta ve ortada çözülmesi gereken bir çok mağduriyet bulunmaktaydı” dedi. Mevcut yasada belirtilen sürelerin geçmesine rağmen arsalar üzerine evlerin çoğu yapılmış olduğundan hak sahipliği iptal edilen kişilerin o arsalar üzerinde yapılmış evleri bulunduğuğnğ, hatta bir çoğunun o evlerde yaşadıklarından dolayı ortada çözülmesi gereken zorunlu bir durum oluştuğunu belirten Baybars, bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için Konut Edindirme Değişiklik Yasa Tasarısı’nı da hazırlayarak meclise yolladıklarını açıkladı.