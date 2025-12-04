‘Yapmadım’ diyor

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı görevli olduğu karakolda emare olan 30 bin Euro ve 10 bin dolar parayı çalan polis memuru Y.B., yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ercan Havaalanı’nda limit üstü bulunarak soruşturma amaçlı emare alınan paraları Maliye Bakanlığına yatırmak üzere alan ancak zimmetine geçiren zanlının Lefkoşa Adli Şube’de görevli olduğu 2024 yılında uyuşturucu ve darp suçundan tutuklu olan bir zanlıdan, “Bu meseleyi kapatırım, 2 bin dolarını alırım” dediği iddia edildi. Zanlı hakkında bu iddiayla ilgili de soruşturma başlatılırken, görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlı Y.B.’nin, “kamu görevlisi tarafından sirkat ve görevi kötüye kullanma” suçlarından tutuklandığını belirterek, olayın ayrıntılarını mahkemeye sundu. Polis, zanlının, 29 Eylül tarihinde “Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket” soruşturması kapsamında emare olarak alınan 10 bin dolar ve 10 bin Euro’yu Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı karakoldan vardiya arkadaşlarından Maliyeye yatırmak amacıyla teslim aldığını, ancak söz konusu paraları yatırmayıp zimmetine geçirerek çaldığını açıkladı.

Polis, zanlının 11 Kasım tarihinde de yine aynı karakolda emare olarak muhafaza edilen 20 bin Euro nakit parayı benzer şekilde teslim aldığını ve bu parayı da Maliyeye yatırmayarak çaldığını tespit ettiklerini bildirdi.

Polis, zanlının 13 Kasım’da tutuklandığını, ifadesinde çaldığı paraları borçlarına ödediğini söylediğini aktardı.

19 gün hücrede kaldı

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 19 gün ek süre alındığını ancak her ne kadar paraları borçlarına verdiğini söylese de kimlere ödeme yaptığını açıklamadığını, paraların ödendiği yerlerin tespit edilmediğini kaydetti.

Polis, ayrıca son alınan tutukluluk süresi içerisinde zanlının Lefkoşa Adli Şube’de görev yaptığı 2024 yılında darp ve uyuşturucu suçlarından tutuklu bulunan bir zanlıya “Bu meseleyi kapatırsam 2 bin dolarını alırım” dediğine yönelik bilgi alındığını ve rüşvet talep etmek suçundan da ayrı bir dosya açıldığını kaydetti.

Polis, zanlının rüşvet talep etme suçlamasıyla ilgili, “Ben kimseden para istemedim. Rüşvet talebinde bulunmadım” dediğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ayrıca görevden uzaklaştırıldığını söyleyerek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, iki haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

