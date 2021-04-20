Yardım eli bekliyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde yaşayan doğuştan engelli Berfin Ergün (15), tekerlekli sandalyesi olmadığı için evden dışarı çıkamıyor, güneş yüzü görmüyor.

Belden aşağısı felçli olan Berfin, iyileşmek için ameliyat geçirse de maddi olanaksızlıklardan dolayı fizik tedavisini tamamlayamadı.

Ayrıca yine maddi nedenlerden dolayı ailesi Berfin’e tekerlekli sandalye de alamadı.



Ailesinin yardımıyla arada sırada dışarı çıkıp hava alan Berfin, tek başına hareket edebilmek için tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu ifade etti.Diyalog muhabirine yaşadıklarını aktaran Berfin’in ailesi de kızlarının doğuştan felçli olduğunu, bir kez ameliyat geçirdiğini, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle fizik tedavisini tamamlayamadıklarını söyledi.Vatandaş olmamaları nedeniyle, sosyal yardım maaşı da alamadıklarını belirten aile, kendi imkânları ile Berfin’in ihtiyaçlarını giderdiklerini, duyarlı bazı insanların da yardımlarını esirgemediğini ifade etti.Berfin’in, tekerlekli sandalyesi olmadığını, alacak maddi imkanlarının da olmadığını belirten aile, kızlarının tek bir gün bile dışarı çıkamadığını dile getirdi ve “Güneş yüzü görmek bu kızında hakkı” diyerek, Sağlık Bakanı, yetkililer ve tüm duyarlı vatandaşlardan yardım talep etti.