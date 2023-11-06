‘Yarısını’ içtim kalanı getirdim

Çorabına sakladığı uyuşturucu maddeyle ülkeye giriş yapmaya çalışan Mahir Çayan Nardan, Ercan Havalimanında yakalandı. Narkotik detektör köpeği Köpük’ün sayesinde yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada konuşan zanlı uyuşturucuyu şahsi kullanımım için ithal ettiğini belirterek, ”Türkiye’den aldım, birazını içtim, kalanını getirdim” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 4 Kasım 2023 tarihinde saat 21.42 sıralarında Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen Mahir Çayan Nardan’a Narkotik detektör köpeği Köpük’ün tepki vermesine müteakip üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının giymekte olduğu çorabının içerisinde siyah renk naylon parçasına sarılı vaziyette yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri turu uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi içmek amacıyla Türkiye’de satın aldığını, KKTC’ye ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ifadesinin araştırılacağını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı uyuşturucuyu şahsi kullanımım için ithal ettiğini belirterek, ”Türkiye’den aldım, birazını içtim, kalanını getirdim” dedi.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.