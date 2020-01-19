Yasa önerilerine öncelik verilmeli

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin müdürleri de hazır bulundu. Uluçay, ziyaret sırasında anı defterini de imzaladı.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, ziyaretinden dolayı Uluçay’a teşekkür ederek, bazı eksiklikler olmasına rağmen görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Meclis’ten beklentilerinin; “gelen yasa önerilerinin bir an önce yürürlüğe girmesi ve bu vesileyle görevlerini daha iyi bir şekilde yapmak” olduğunu ifade eden Manavoğlu, son geçen Polis Örgütü Yasasına verilen destekten dolayı da teşekkür etti.

Uluçay: Eksikliklerinin giderilmesi için çalışıyoruz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, ülkedeki asayiş başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin sağlanması ve ülkedeki insanların huzur içerisinde yaşayabilmesi için canla başla çalışan bir Polis Örgütü olduğunu vurguladı.

Yöneticiler olarak Polis Örgütünün eksikliklerinin giderilmesi için çalıştıklarını ifade eden Uluçay, özellikle personel sıkıntısını çözme adına son dönemde girişimler olduğunu anımsattı.

Uluçay, yasaların uygulanmasında ortaya çıkan eksiklerinin sonlanması ve güncellenmelerin yapılabilmesi için örgütün tespit ettiği konuların ileriye taşınabilmesi maksadıyla üzerlerine düşen görevi yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ülkede yapılan araştırmalarda Polis Örgütünün en güvenilir kurumların başında gelmesinin, örgütün canla başla çalışan bir kurum olduğunun göstergesi olduğuna işaret eden Uluçay, görev yapan tüm Polis Örgütü çalışanlarını kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

