‘Kazanırız’

Ulusal Birlik Patisi (UBP) Parti Meclisi’nin dün öğle saatlerinde gerçekleşen toplantısında oy birliği ile Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilen Başbakan Ersin Tatar, tarihi meydanda, tarihi binanın balkonundan partililere ‘zafer’ müjdesi verdi. Partili Bakan ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda üyenin parti binası önünde toplanmasından cesaret alan Tatar, “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Üçüncü Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu’ndan sonra bu şerefli görev için beni üçüncü aday göstermenizden dolayı onur duyuyorum” dedi.

UBP Parti Meclisi, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayını saptamak üzere toplandı.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 14.15'te yer alan toplantı, Sarayönü’nde bulunan UBP Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

Kararı, Saner açıkladı

Toplantının ardından yapılan parti meclisi toplantısının açılışını UBP Genel Sekreteri Ersan Saner yaptı. Saner, UBP MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığına UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ı önerme kararı aldığını vurguladı.

Tatar, parti meclisinin önemli bir karar aldığını, oybirliği ile alınan bu önemli kararla başlayan yarış ve mücadelenin bütün UBP'lilerin olduğunu belirterek, "Kazanacağız" dedi.

Tatar: En iyi oyla seçimi kazanacağız

"UBP Genel Başkanı olarak bu yarışa beni uygun görmeniz onore etti. Gurur duyuyorum mücadelemiz KKTC için önemli bir yarış ve mücadeledir" diyen Tatar, “KKTC’nin varlığı mücadelesi, ekonomisi Kıbrıs Türk halkının hakları için birlikte çalışacağız ve en iyi oyla bu seçimi kazanacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’nın halkın makamı olduğunu ifade eden Tatar, "Geleceğimizi, esenliğimizi, refahımızı, mutluluğumuzu yeni umutlarla yeni adımlarla bölgedeki konumumuzu güçlendirmek için bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız" dedi.

Startı, Sarayönü’nde verdi

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, adaylığının açıklanmasının ardından Sarayönü’ndeki parti genel merkezi önünde toplanan partililere seslendi.

Tatar'a tüm UBP yetkili organları, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da eşlik etti.

"Cumhurbaşkanı" olarak kürsüye davet edilen Tatar, "Parti yetkili organlarımızın beni bu şerefli göreve uygun görmesi onore etti. Demokrasi yarışı olacak, düşünceler paylaşılacak, halkımıza güveniyoruz, kazanacağız, kazanacağımızdan şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs müzakere sürecinde 50 yıldır süren anlayışa sıkışıp kalmayacaklarını, yeni fikirler geliştireceklerini ve Kıbrıs Türk halkının sesini, beklentilerini dünyaya duyuracaklarını vurguladı.

UBP'nin merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, liderleri 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun ardından üçüncü adayı olmaktan onur duyduğunu belirten Tatar, "Birlikte çalışarak kazanacağız. Bu; şeref, haysiyet mücadelesidir, yeni bir KKTC için hep birlikte çalışacağız ve bu başarıya imza atacağız" diye konuştu."KKTC'nin ve halkımızın beklentileri, huzuru, refahı için, eşitlik temelinde, kırmızı çizgilerimiz, beklentilerimiz yerine getirilirse Kıbrıs’ta anlaşma olabilir, zaten adaya barış 1974'te geldi" diyen Tatar, merhum Rahşan Ecevit'i andı.

Tatar, "Bu önemli makamı kazanacağız çünkü benim yanımdaki ordu kimsenin yanında yoktur" dedi ve konuşmasını alkışlar eşliğinde tamamladı.

“Yeni bir dönem, yeni bir vizyon”

UBP Parti Meclisi’nin, Genel Başkan, Başbakan Ersin Tatar’ı Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde oybirliği ile aday gösterme kararından sonra Tatar’ın “Yeni bir dönem, yeni bir vizyon” başlıklı Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Bildirgesi açıklandı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre bildirge özetle şöyle:

Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı adayı olarak öncelikle, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin halkımıza, milletimize, Devletimize hayırlı olmasını diliyorum.

UBP olarak, seçim sürecinin halkımıza yaraşır bir şekilde demokratik karşılıklı sevgi-saygı anlayışı içinde geçmesi için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız.

Parti Meclisimiz, tabanımızdan gelen sese kulak vererek, Merkez Yönetim Kurulu’nun tavsiye kararın uyarak, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine partimiz adına Cumhurbaşkanı adayı olarak katılıp kazanma görevini bana vermiş bulunuyor.

Bu görevi vererek beni onurlandıran Ulusal Birlik Partili kardeşlerimin tümüne candan teşekkürlerimi sunuyorum.

UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmak hayatımın en kutsal görevidir.

Partimiz ve Devletimizin kurucusu Rauf Denktaş ile Onursal Başkanımız Dr. Derviş Eroğlu’ndan sonra UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği 3’ncü kişi olmak benim için en büyük gurur kaynağıdır.

Herkesin bildiği üzere Ulusal Birlik Partisi, başlangıcı İngiliz Sömürge idaresi yıllarına kadar uzanan Kıbrıs Türkü’nün varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesinin günümüzdeki siyasi uzantısı bir partidir.

UBP için en temel unsur, KKTC’nin yaşatılıp yüceltilmesi, Kıbrıs Türk Halkı’nın refah ve güven içinde yaşaması, Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi, Devletimizin dünyada hak ettiği yeri almasıdır.

Bu bağlamda halkımızın takdiri ile Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak Ulusal Birlik Partisi ve ülkemiz için son derece önemlidir.

Cumhurbaşkanlığım süresince Anayasamızda yer alan Cumhurbaşkanının göreve başlarken içtiği anda uygun olarak "Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini korumak” benim için temel görev olacaktır.

Aynı şekilde Cumhurbaşkanı’nın ant içerken ifade ettiği üzere hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; Anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yüceltmek için bütün gücümle çalışacağıma da şimdiden söz veririm.

Dolayısıyla bizimle başlayacak yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı yasal çalışmalar ve örgütlenmeyle çağdaş bir yapıya kavuşturularak Kıbrıs konusunun yanı sıra başta Anavatan Türkiye, dost ve kardeş ülkeler, kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi olmak üzere dış ilişkilerin ilerletilmesine gereken ağırlığı verecektir.

Cumhurbaşkanlığı bu yeni dönemde, Anayasamızın kendisine verdiği göreve uygun olarak halkımızın refah ve mutluluğu için ekonomik, sosyal ve kültürel konularda aktif ve etkin çalışmalar içinde olacaktır…