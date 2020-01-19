Başı belada

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda 2 Ocak’ta 4 yaşındaki bir kız çocuğunun, annesi tarafından, babasından gizli Türkiye’ye kaçırıldığı bildirildi. Mahkemeye aktarılan şahadete göre Alev Mercan isimli kadın, 4 yaşındaki kız çocuğunu, Ayhan Çukadar isimli tır şoförünün tırına yerleştirdi. Ayhan Çukadar, tır ile küçük çocuğu yasadışı bir şekilde muhaceret işlemi yaptırmadan Türkiye’ye götürürken, anne Alev Mercan’da limandan muhaceret işlemini yaptırarak aynı gemiye binip çocuğu ile birlikte Türkiye’ye gitti. Durumu 8 Ocak’ta fark eden baba Derviş Mercan polise giderek şikayetçi oldu. Polis güvenlik kamerası incelemesinde Ayhan Çukadar’ın anneye yardım ettiğini tesit etti. Önceki gün ülkemize gelen Çukadar, giriş yaptığı sırada tespit edilerek gözaltına alındı.

Baba, 8 Ocak’ta şikayetçi oldu

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Şükrü Hafız, zanlı Ayhan Çukadar’ın, 2 Ocak 2020 tarihinde, 4 yaşındaki kız çocuğunu babasından gizlice Türkiye’ye kaçıran Alev Mercan’a yardım ettiğini ve bu bağlamda 4 yaşındaki kız çocuğunu kullanımındaki tıra saklayarak muhaceret işlemi yaptırmadan gemiye soktuğunu söyledi.

Çocuğun babası olan Derviş Mercan’ın 8 Ocak’ta polise şikayetçi olduğunu belirten Hafız, yapılan inceleme sonucunda annenin de aynı gün muhaceret işlemi yaptırarak ülkeden çıktığını ve zanlının çocuğu tırına alarak muhaceretsiz bir şekilde gemiye soktuğunu tespit ettiklerini ve zanlının aranan şahıs ilan edildiğini söyledi.

3 gün tutuklu kalacak

Zanlının, önceki gün KKTC’ye girdiği esnada tespit edildiğini aktaran Hafız, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.