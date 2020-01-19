İngiliz turist temyize gitti 

İsrailli gençler tarafından tecavüze uğradığına yönelik yalan beyanda bulunan ve aleyhinde bu sebepten ötürü kamu davası açılıp hapis cezasına çarptırılan 19 yaşındaki İngiliz turistin, Rum Yüksek Mahkemesi’ne temyiz başvurusunda bulunduğu bildirildi. Politis gazetesi, İngiliz turistin avukatının konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar taşıyabileceklerini belirttiğini yazdı.

