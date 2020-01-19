Bagaj dolu çıktı

İnönü ile Aslanköy arasında gerçekleştirilen operasyonda yarım ton kaçak et ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Bagaj dolu çıktı

 Hüseyin ÇİÇEK
Narkotik  ve Kaçakçılığı  Önleme Şubesi ekiplerinin dün akşam saatlerinde İnönü ile Aslanköy  arasında gerçekleştirdiği operasyonda yarım ton kaçak et ele geçirildi. Polisin yolda durdurarak arama yaptığı aracın bagaj kısmında ülkeye kaçak olarak sokulduğu tespit edilen etlerle ilgili bir kişi tutuklandı.  Polisten yapılan açıklamaya göre dün saat 18.00 sıralarında, İnönü - Aslanköy Anayolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu M.Ç. (E-54)'nin kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş 504 kg ağırlığında sığır eti tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs  tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. Güney Kıbrıs’tan getirildiği tahmin edilen kaçak etlerle ilgili tutuklanan zanlının bugün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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