Bagaj dolu çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekiplerinin dün akşam saatlerinde İnönü ile Aslanköy arasında gerçekleştirdiği operasyonda yarım ton kaçak et ele geçirildi. Polisin yolda durdurarak arama yaptığı aracın bagaj kısmında ülkeye kaçak olarak sokulduğu tespit edilen etlerle ilgili bir kişi tutuklandı. Polisten yapılan açıklamaya göre dün saat 18.00 sıralarında, İnönü - Aslanköy Anayolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu M.Ç. (E-54)'nin kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş 504 kg ağırlığında sığır eti tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. Güney Kıbrıs’tan getirildiği tahmin edilen kaçak etlerle ilgili tutuklanan zanlının bugün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.