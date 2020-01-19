Ömer KADİROĞLU

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer; Lapta’da Greatstone şirketi tarafından inşa edilen evlerden satın alan ve halen bu evlerde ikamet eden 13 İngiliz ailenin mağdur edilmesine yönelik gelişmeleri üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Diyalog’un sorularını yanıtlayan Gürcafer “Müteahhitler birliği olarak bizler bu insanların yanında olacağız. Bu yaşanan olay ülke prestijini tartışmasız olumsuz yönde etkiliyor” dedi.

Hükümetlerin yasal önlem almakta geç kaldığını anlatan Gürcafer şunları kaydetti:

“Bu konunun 11 yıllık bir geçmişi var ve bu sürede hükümetin bir şeyler yapabilmesini beklerdim. Şu an hukuki süreç tamamlanmış gibi gözüküyor. Hem mahkeme hem de istinaf süreci bitti. Biz Müteahhitler birliği olarak başından bu güne kadar konuyu inceliyoruz. Bu konuda hukukçularımızı görevlendirdik ve bu işi inceliyoruz. Çok çok önceden müdahale edilmiş olması gerekirdi. Bu konuda Müteahhitler birliğine 11 yıllık sürede herhangi bir bilgi ve şikâyet gelmedi. Kaldı ki satış yapan firma ülkede kaçak olan bize kayıtlı olmayan bir firmaydı. Bu süre içerisinde neler oldu? Satışa nasıl gidildi? Anlaşma nerelerde ihlal edildi? Tapu bunları nasıl değerlendirdi? Alacakla ilgili ipotek nasıl oluştu? Bunun faiz oranı neydi? Ve nasıl bu noktalara geldiği ile ilgili birisinin bir inceleme yaptığını düşünmüyorum.”

Ekip oluşturuldu

Gürcafer, “Gelinen noktada sizler ne yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Biz bu konularda da incelemeler yapacağız. Bir ekip oluşturduk ve İngilizlerle birkaç kez toplantı yaparak bizimle birlikte süreci değerlendiriyoruz. Biz bu süreçte yardımcı olabilmek için elimizden geleni yaparak yanlarında olacağız. Gerek siyasiler, gerekse şahısla görüşmeler yaparak yapılabileceklerde neler vardır onlara bakacağız ancak gelinen noktada nereye varacağımızı bilemiyorum.

Elbette ki bu olay bizim yurt dışındaki prestijimizi çok çok sarsmıştır ve açıkçası bu olaydan utanç duyuyorum. Bundan sonra böylesi olayların yaşanmaması için uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve sonuna geldiğimiz garanti sigorta fonu ve sistemi projemiz vardır. Bu proje hayata geçtiği zaman bu işler çok ciddi disiplin altına alınarak bu tür olayları minimize edecek ve ülkedeki inşaat sektöründe bir devrim olacaktır.”