Avrupa Birliği  pazarına girecek

Federal Kıbrıs Hareketi, Avrupa Birliği (AB) tarafından hellimin tesciline ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, “AB’de coğrafi tescili yapılan ve Kıbrıslıların ortak kültürü olan Hellim/Hallumi Kıbrıs’ta üretilen şekliyle Avrupa Birliği pazarına girebilecektir. Yeşilhat Tüzüğünde yapılan değişiklikle Kıbrıslı Türklerin ürettikleri de bu pazardan yararlanacaklardır” denildi.

“Üretimin geleneksel süt oranlarıyla hijyen şartlatda yapılması, sağlıklı koşullarda pazarlanması AB’nin çok önem verdiği kriterlerdir. Bu amçla üretim aşamasında kontrol edilmesi gereği vardır” denilen açıklamada, “Federasyon karşıtı olan yöneticiler kontrolün yapılmasına çeşitli bahanelerle karşı çıkmakatdırlar.” ifadesi kullanıldı.