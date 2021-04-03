Türkiye'den rum yönetimine tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rum Yönetimi’nin EOKA’nın kuruluş yıldönümünü kutlamaya devam etmesini gerekçe göstererek, "Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtı" açıklamasında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 66. yıldönümünü anma törenleriyle kutladığı EOKA'nın, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin gözünde bir terör örgütü olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan EOKA’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamada, "Bu örgütün Ada’daki Kıbrıs Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1963-1974 yılları arasında gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamların acısı hafızalardadır" denildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin EOKA’nın kuruluş yıldönümünü hala kutlamaya devam edip, anısına pullar bastırmasını, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtı olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye, KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de her zaman güvenliği ve refahı için yanında olmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.