‘Geri adım atılamaz’

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizi koruma ve kollama konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz." Dedi. Akar, Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülkeler arasında yer aldığını da belirterek, "KKTC kuruldu, mesele onun tanınması meselesi. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Yanlış hesap Ankara'dan döner." ifadelerini kullandı. Akar beraberinde TC Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Donanma Komutanlığını ziyaret etti. Yeni denizaltının hayırlı olması temennisinde bulunan Akar, "Önümüzdeki dönemde önemli, kapsamlı görevler sizleri bekliyor. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizi koruma ve kollama konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz." diye konuştu. Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülkeler arasında yer aldığını belirten Akar, "KKTC kuruldu, mesele onun tanınması meselesi. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Yanlış hesap Ankara'dan döner." ifadelerini kullandı.