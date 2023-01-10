Tüketici bilgilendiriliyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komitenin, haftanın 3 günü “toptan” satış fiyatlarını duyuracağını belirtti.

Açıklamada, bununla birlikte çok yakında hayata geçecek olan Hal Yasası’na hazırlık yapıldığı ve tüketicinin fiyatlar hakkında bilgi edinebileceği ifade edildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, EK: E.T.(K-I) 674-2019 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca, yeni bir “toptan” satış fiyat duyurusu yapılana kadar, bir önceki fiyatların geçerli olacağını hatırlattı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nca açıklanan 9 Şubat 2023 itibarıyla sebze ve meyvede toptan

satış fiyatları ekte

09 OCAK 2023 TARİHİNDE TAVSİYE EDİLEN YAŞ MEYVE-SEBZE TOPTAN SATIŞ FİYATLARI.

E.T. (K-I)674-2019 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA TAVSİYE EDİLEN YAŞ MEYVE-SEBZE SATIŞ FİYATLARI TABLOSU ÜRÜNLERİN İSİMLERİ BİRİM FİYATI (TL) ÜRÜNLERİN İSİMLERİ BİRİM FİYATI (TL) AVAKADO 18.00 MANDARİN NOVA BAKLA 50.00 MANDARİNKLEMENTİN 11.00 BEZELYE 50.00 MANDARİN YERLİ BİBER ACI KIRMIZI 70.00 MARUL DÜZ 7.00 BİBER ACI YEŞİL 60.00 MARUL KIVIRCIK 8.00 BİBER ÇARLİ SARI 30.00 MARUL LOROLOSO KA 6.00 BİBER ÇARLİ YEŞİL 30.00 MARUL LOROLOSO YE 6.00 BİBER DOLMA 30.00 MAYDONOZ 4.00 BİBER KAPYA 38.00 NANE 7.00 NAR 20.00 BROKOLİ 16.00 MUZ YERLİ 25.00 *ÇİÇEK 8.00 PANCAR 17.00 ÇİLEK Kl. 80.00 PATATES TAZE 11.00 ÇİLEK Pk. 27.00 PATLICAN KIR.SERA 30.00 DERE OTU 6.00 PATLICAN SİY..SERA 25.00 DOMATES CHERİ 30.00 PATLICAN TOPAK..SERA 25.00 DOMATES SERA 15.00 PAMOLO 11.00 ENGİNAR 11.00 PAZI 5.00 FASULYE AYŞE 38.00 PORTAKAL ŞEKER 11.00 FASULYE BARBUN 45.00 PORTAKAL VAŞİNTON 11.00 FASULYE TAZE SERA 38.00 PORTAKAL YAFA 11.00 FASULYE SARI 45.00 PRATSA 7.00 GOLYANDRO 6.00 ROKKA 4.00 GÖMEÇ. 6.00 SALATALIK 15.00 GREYFURT 11.00 GULUMRA 7.00 SARIMSAK TAZE BAŞ 5.50 HAVUÇ 13.00 SARIMSAK İRİ 8.00 ISPANAK 5.00 KABAK 13.00 SARMA BEYAZ 11.00 KEREVİZ 11.00 SARMA MOR 17.00 KOLAKAS 25.00 SEMİZ OTU 8.00 LİMON 5.50 SOĞAN LUVANA 7.00 SOĞAN TAZE 7.00 TERE OTU 6.00 TURP 5.50

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023, 10:22