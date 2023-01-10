Kalplerde yaşayacak

Turizmin önemli isimlerinden, Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner (77), yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner'in ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’nun babası olan Ünal Çağıner’in kaybı, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra turizm camiasını üzdü.

Ünal Çağıner, 1977 yılında başladığı turizm yolculuğunu, 40 yılı aşkın sürede önemli yatırımlarla sürdürmüştü. Çağıner ayrıca, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin kurucu üyelerindendi.

Sosyal medyada çok sayıda kurum, kuruluş ve turizmci, Çağıner’in kaybından duyulan üzüntüyü dile getirdi.

Çağıner’in cenazesi bugün Lefkoşa’da defnedilecek.

Binlerce insana babalık yaptı

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, babası Ünal Çağıner’in vefatı üzerine bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

“Babamız Ünal Çağıner i kaybettik. Ünal Çağıner sadece bana ve İçim Çağıner Kavuklu ya değil binlerce insana babalık yaptı. Turizm de çalışan bir çok insanın hayatına dokundu. Vefat haberi duyulduktan sonra yüzlerce telefon ve mesaj yolu ile başsağlığı dileyen dostlarına cevap vermeye çalışıyorum. Veremediklerim haklarını helal etsinler lütfen. Ezelden beri oğlu olmaktan hep gurur duydum. Kalbi güzel, cesur vatansever bir insandı Ünal Çağıner. Bize düşen emanetleri olan düşüncelerini ve vizyonunu devam ettirmektir. En önemlisi de nerden geldiğimizi unutamadan. Çok teşekkürler Ünal Hüseyin Çağıner; bundan sonrası bizde. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Babamın.”

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023, 10:21