Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin iç bahçesi, Merit Otelleri’nin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yapılan düzenleme sonrası yeniden hastaların hizmetine açıldı.

Merit Otelleri tarafından yürütülen proje çerçevesinde hastane yönetiminin talebi doğrultusunda iç bahçede kapsamlı bir çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında alanın güvenliği sağlandı, peyzaj düzenlemesi yapıldı ve hastaların kullanımına uygun hale getirildi.

Düzenlemelerin tamamlanmasının ardından bahçe, hastane bünyesinde düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı. Açılışta hastane yetkilileri, doktorlar ve hemşireler de hazır bulundu.

Törende, yapılan katkılardan dolayı Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ile Parklar ve Bahçeler Müdürü Alpay Aslan’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Mine Gürses törende yaptığı konuşmada, Merit Otelleri’nin uzun yıllardır sağlık kurumlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerine katkı koyduğunu belirterek, hastane bahçesinin yeniden düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026, 09:51