Yenilenen Merit Crystal Cove Hotel’deki turnuva bin 800 kişilik turizm hareketi yarattı

Ülkemiz uluslararası organizasyonların yarattığı “turnuva turizmi” ile dünyanın farklı coğrafyalarından ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Uluslararası poker dünyasının önemli organizasyonlarından Mediterranean Poker Party (MPP), bu yıl yenilenen Merit Crystal Cove Hotel’de gerçekleştiriliyor.

Baştan sona yenilenen yapısı, konaklama olanakları ve uluslararası organizasyonlara uygun altyapısıyla dikkat çeken Merit Crystal Cove Hotel, turnuva boyunca dünyanın farklı bölgelerinden gelen yüzlerce oyuncu ile beraberindeki misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Organizasyona açıklanan verilere göre 588 poker oyuncusu katıldı. Oyuncuların ortalama iki aile üyesi veya beraberindeki misafirle Kuzey Kıbrıs’a geldiği kabul edildiğinde, turnuvanın oluşturduğu toplam turizm hareketinin yaklaşık 1.764 kişiye, yani yaklaşık 1.800 ziyaretçiye ulaştığı hesaplanıyor.

Katılımcı profili de organizasyonun uluslararası gücünü ortaya koyuyor. Turnuvada Rusya’dan 140, Türkiye’den 123, Avrupa ülkelerinden 103, İsrail’den 40, İran’dan 33, Lübnan’dan 31 ve Çin’den 26 oyuncu yer alırken; Kıbrıs, Akdeniz, Orta Doğu, Dubai, ABD, İtalya, Güney Amerika, Azerbaycan, Uzak Doğu, Fransa ve Güney Afrika’dan da katılımcılar bulunuyor.

YENİLENEN CRYSTAL COVE, ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARIN YENİ ADRESİ

Mediterranean Poker Party’nin yenilenen Merit Crystal Cove Hotel’de düzenlenmesi, tesisin yeni dönem vizyonunun da önemli göstergelerinden biri oldu.

Turnuva süresince yüzlerce uluslararası misafirin aynı tesiste ağırlanması; konaklamadan yeme-içmeye, organizasyon alanlarından sosyal alanlara kadar otelin yenilenen altyapısının geniş ölçekli bir uluslararası etkinlikte kullanılmasına imkân sağladı.

Böylece Merit Crystal Cove Hotel, yalnızca bir konaklama tesisi değil, Kuzey Kıbrıs’ın yüksek katılımlı uluslararası organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek önemli merkezlerinden biri olarak öne çıktı.

TURNUVA TURİZMİ BÖLGE ESNAFINA DA KAZANDIRIYOR

Poker organizasyonlarının ekonomik etkisi yalnızca turnuvanın düzenlendiği otelle sınırlı kalmıyor. Oyuncular ve beraberindeki misafirler; restoranlar, kafeler, taksiler, araç kiralama şirketleri, mağazalar, eğlence mekânları ve bölgedeki diğer turizm işletmelerinden hizmet alarak yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor.

Özellikle birkaç güne yayılan uluslararası turnuvalarda ziyaretçilerin konaklama sürelerinin uzaması, kişi başına yapılan harcamayı ve bölge ekonomisine bırakılan ekonomik değeri artırıyor. Bu yönüyle poker organizasyonları, Kuzey Kıbrıs açısından yüksek katma değer üreten önemli bir turnuva turizmi modeli oluşturuyor.

SONGÜL BEKEM: “KAZANAN SADECE TURNUVA DEĞİL, BÖLGE EKONOMİSİ OLUYOR”

Merit Poker Başkanı Songül Bekem, Mediterranean Poker Party’nin hem Kuzey Kıbrıs turizmi hem de yenilenen Merit Crystal Cove Hotel açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Uluslararası turnuvalara yalnızca oyuncu sayısı üzerinden bakmıyoruz. Bir oyuncu ülkemize geldiğinde çoğu zaman yanında ailesini, arkadaşlarını veya beraber seyahat ettiği misafirlerini de getiriyor. Bugün 588 oyunculuk bir organizasyonun yarattığı hareketlilik, beraberindeki misafirlerle yaklaşık 1.800 kişiye ulaşabiliyor. Bu misafirlerimizin yenilenen Merit Crystal Cove Hotel’de ağırlanması da bizim için ayrıca önemli.”

“Misafirlerimiz otellerimizin yanı sıra restoranlardan alışveriş noktalarına, ulaşımdan eğlence sektörüne kadar çok geniş bir alanda harcama yapıyor. Dolayısıyla bu organizasyonların katkısı tesisimizin sınırlarının çok ötesine geçiyor. Bölge esnafının, turizm çalışanlarının ve hizmet sektörünün bu hareketlilikten faydalanması bizi ayrıca memnun ediyor.”

“Rusya’dan Türkiye’ye, Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Çin’den Amerika’ya kadar çok geniş bir coğrafyadan insanları Kuzey Kıbrıs’ta buluşturuyoruz. Yenilenen Merit Crystal Cove Hotel’in de bu ölçekte bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapması bizim için önemli. Turnuva turizmini büyütmeye ve ülkemize daha fazla uluslararası misafir kazandırmaya devam edeceğiz.”

Mediterranean Poker Party, yenilenen Merit Crystal Cove Hotel’de gerçekleştirilmesi, uluslararası oyuncu profili ve beraberinde yarattığı yaklaşık 1.800 kişilik ziyaretçi hareketiyle, turnuva turizminin Kuzey Kıbrıs ekonomisi açısından taşıdığı potansiyeli bir kez daha ortaya koydu.