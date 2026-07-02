Yine Casper çetesi

Suna ERDEN

Casperler isimli organize suç örgütünden olduklarını öne sürerek Lefkoşa-Güzelyurt anayolu Alayköy civarında faaliyet gösteren bir galericiden tehdit yoluyla 500 bin dolar talep ettikleri iddiasıyla E.G. (E-29), S.Ş. (E-32) ve C.K. (E-31) tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede aktarılan olgularda, zanlıların tanıdıkları galericiye günlerce WhatsApp üzerinden tehdit içeren mesajlar gönderdiği, iş yeri ile ailesine ilişkin kişisel bilgileri paylaşarak korku yaratmaya çalıştığı ortaya çıktı. Zanlıların Alayköy civarında bir gece kulübüne karşı Mayıs ayında gerçekleştirilen silahlı saldırıyla bağlantıları da gün yüzüne çıktı. Bölgede birçok işletmenin tehdit altında olduğu ifade edilirken, mahkemeye çıkarılan zanlılarla ilgili olgular aktarıldı.

Lakabı: Casperlardan yaşlı

Polis, galerici M.Ç.K.'nin 13 Haziran'da WhatsApp uygulaması üzerinden bilmediği bir kişi tarafından arandığını ve kendisine, "Selamın Aleyküm bir savaşın içindeyiz, desteğini bekliyoruz. 500 bin dolar lazım. Olumlu veya olumsuz bir cevap ver. Casperlardan yaşlı" içerikli mesaj gönderildiğini söyledi. Polis, M.Ç.K.'nin 16 Haziran tarihinde yine aynı WhatsApp hattı üzerinden Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde faaliyet gösteren kendisine ait galerinin 9 saniyelik video görüntüsünün gönderildiğini, ardından "Galeriyi taşımana gerek yok, biz gördük göreceğimizi. Bir de yalan söylüyorsun, babanın bütün her şeyi sende, yalan konuşuyorsun" içerikli mesaj aldığını belirtti. Aynı gün aynı numaradan dört el silah sesi içeren 4 saniyelik bir video gönderildiğini kaydeden polis, daha sonra bir gece kulübünün ismi verilerek "Mekânı biliyorsun değil mi? 500 metre mesafe aranız. Buraya bunu yaptım, sana neler yapacağım izle" mesajının iletildiğini söyledi.

Ailesiyle de tehdit ettiler

Polis, M.Ç.K.'nin ev adresi, eşi ve oğlunun isimleri ile iş yeri ve çocuğunun okul bilgileri gibi kişisel bilgilerinin de aynı hat üzerinden gönderildiğini, bunun yanında "Sen bizi muhatap almadın, hangisinden başlayalım" notunun paylaşıldığını aktardı. Polis, M.Ç.K.'nin 19 Haziran tarihinde yine aynı numaradan WhatsApp üzerinden karanlık bir bölgede kimliği belirsiz bir kişinin tabanca ile ateş etmeye çalıştığı ancak silahın ateş almadığını gösteren bir video aldığını, videoyla birlikte "Dua et silah çalışmadı, yoksa neler olacaktı var ya, neler ailenden birilerine. Sen böyle devam et" içerikli mesaj gönderildiğini beyan ettiğini söyledi.

Gece kulübünün görüntüleri gönderildi

Polis, M.Ç.K.'nin 21 Haziran saat 17.45 sıralarında aynı hattan bu kez kurşunlanan bir gece kulübüne patlayıcı madde atıldığını gösteren görüntülerin gönderildiğini, mesajda ise "Ateş ettirdik olmadı, bomba attık. Şimdi sıra sizde. Gece kulübü ile bir işimiz kalmadı, sizin oturduğunuz sandalyelere dinamit koyacağım" ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Polis, M.Ç.K.'nin ek ifadesinde daha önce E.G. ile bir karavan satışı nedeniyle sorun yaşadığını söylediğini aktardı. Polis, ayrıca M.Ç.K.'nin E.G., S.Ş. ve C.K.'nin konuşmalarında galerinin Casperler isimli organize suç örgütünün listesinde bulunduğunu, E.G.'nin ise galeriyi bu listeden çıkardığı yönünde ifadeler kullandıklarını anlattığını söyledi. Polis, 30 Haziran tarihinde soruşturma kapsamında bağlantılı olduklarına inanılan zanlıların ikametgahlarında arama yapıldığını belirtti. E.G.'nin tasarrufunda meseleye konu olduğu belirtilen gümrüğü ödenmemiş karavanın, C.K.'nin tasarrufunda ise hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu kaydetti.

Polis, C.K.'nin sözlü beyanında S.Ş.'nin kendisine WhatsApp üzerinden birçok kez silah fotoğrafı gönderdiğini, ayrıca E.G.'nin de cep telefonundan gece kulübünün kurşunlanmasına ilişkin görüntüleri gösterdiğini söylediğini aktardı.

Polis silinen görüntüleri buldu

Polis, mahkemeden temin edilen bilişim müzekkeresi kapsamında yapılan ilk incelemede, S.Ş.'nin kullandığı cep telefonunun silinen dosyaları arasında 12 Haziran tarihinde galeriyi gösteren bir video çekilip silindiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan incelemede bu görüntünün, 16 Haziran tarihinde müştekiye WhatsApp üzerinden gönderilen galeri videosu olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Aranan şahıslar var

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydeden polis, zanlılara ait cep telefonlarındaki incelemelerin sürdüğünü, yapılacak incelemeler sonucunda bölgedeki diğer işletmelere yönelik şiddet ve tehdit olaylarıyla bağlantılı kişilerin ortaya çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Polis, ayrıca aranan şahıslar bulunduğunu, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu belirterek zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; zanlıların soruşturma kapsamında 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.