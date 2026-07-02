20 Temmuz'da  hizmete açılacak

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulum çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin 20 Temmuz'da hizmete açılmasının planlandığını açıkladı. Uraloğlu, sistem ile Gemi Trafik Hizmetlerinin Genişletilmesi Projesi'nin tamamlanmasının ardından Türkiye ile KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki deniz trafiğini daha etkin şekilde takip edeceğini belirtti.

AA'nın haberine göre Uraloğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş Meydanı'ndaki Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde düzenlenen törende konuştu. Programa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve İTÜ Denizcilik Fakültesi'nden askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Uraloğlu, halen hizmet veren beş Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin yanı sıra Doğu Akdeniz'deki etkinliği artırmak ve bölgedeki deniz trafiğini daha yakından takip etmek amacıyla KKTC'de Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi kurulum çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, sistemin Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümü olan 20 Temmuz'da hizmete açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Marmara Denizi'nin tamamını radar kapsaması altına alacak ve ulusal bir merkezin kurulmasını da içeren Gemi Trafik Hizmetlerinin Genişletilmesi Projesi'nin etüt ve proje çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Uraloğlu, söz konusu projelerin tamamlanmasıyla Türkiye ve KKTC'nin "Mavi Vatan"daki etkinliğinin önemli ölçüde artırılacağını söyledi.



Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026, 10:21