Miktar yüksek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Karakol Mahallesi’nde poşetler içerisinde şüpheli maddeler bırakıldığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma, Girne’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla sonuçlandı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirlediği M.E.K. (E) ile birlikte hareket ettiği tespit edilen V.K.'yi (E) düzenlenen baskınlarda toplam 360 gram uyuşturucu maddeyle yakalayarak tutukladı. Zanlılar dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Çavuşu Mehmet Emin Doğan, 28 Haziran tarihinde Karakol Mahallesi'nde bir erkek şahsın belirli noktalara poşetler içerisinde şüpheli maddeler bıraktığı yönünde ihbar aldıklarını ve soruşturma başlattıklarını söyledi.

Polis, bölgede incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden zanlı M.E.K.'nin tespit edildiğini, yapılan araştırmada Girne'de bulunduğunun belirlendiğini ve V.K. ile birlikte hareket ettiğinin ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Bunun üzerine Girne'de M.E.K.'nin ikametgahı ile V.K.'nin kullanımındaki kiralık araca eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirten polis, araçta yapılan aramada 35 gram hintkeneviri ile 12 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Polis, M.E.K.'nin evinde gerçekleştirilen aramada ise 260 gram hintkeneviri ile 55 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını aktardı.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, alınacak ifadeler ve yapılacak incelemeler bulunduğunu ifade ederek zanlıların tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın selameti açısından zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.