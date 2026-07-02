Tezgahlarda ürün bolluğu

Ömer KADİROĞLU

Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı, geniş ürün çeşitliliğiyle dikkat çekerken, özellikle bölgede yaşayan yabancılar yoğun ilgi gösteriyor. Çok sayıda meyve, sebze ve yerel ürünün aynı alanda satışa sunulduğu pazarda, yüksek fiyatlı ürünlerin yanı sıra daha uygun fiyatlı ürünler de tezgâhlarda yer aldı.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, ürün yelpazesinin geniş olmasına rağmen fiyatların yüksekliği nedeniyle alışveriş miktarlarını azaltmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Ne dediler..?

Adem Şahin

“Pazar yerinden evimizin ihtiyacı olan meyve ve sebzeleri alıyoruz. Marketlere göre fiyatlar bu hafta daha iyi. Pazar yerinde fiyatı en yüksek gördüğümüz ürün kiraz ve eriktir. Fiyatı yüksek olan ürünleri az da olsa alabiliyoruz ancak düşük maaşlı insanlar çok zorluk yaşıyor.”

Asude Özgün

“Pazar yerinden sebze -meyve almaya geldik ancak bazı ürünlerin fiyatı çok yüksek. Pazar yerinde en yüksek fiyatlı ürünler salatalık, börülce ve meyvelerdir. Aldığımız ürün miktarlarını azaltmak zorunda kalıyoruz. Yetkililer eğer halkı düşünüyorsa piyasada etkili bir denetim yapmalarını ve bu fiyatların düşmesini sağlamalarını istiyoruz.”

İsrafil Sertkaya

“Çarşamba Pazarı’ndan meyve ve sebze almaya geldik ancak fiyatlar biraz pahalıdır. Azar azar ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürünler kiraz, kayısı, karpuzdur. Mevsiminde olsa da çok pahalıdır. Beklentimiz bu fiyatların düşürülmesidir. Eskiden olduğu gibi istediklerimizi gönül rahatlığı ile alamıyoruz.”

Muhammet Kanat

“Pazardan haftalık rutin alışverişimizi yapmaya geldik. Pazar yeri fiyatları marketlere göre daha uygun olsa da meyve fiyatları çok yüksek. Fiyatı yüksek diye almadığımız ürünler oluyor. Mesela erik almadım çünkü mevsimi olsa da çok yüksek. Bu fiyatların düşeceğini düşünmüyorum. Kiraz burada 300 lira Türkiye’de en kaliteli Napolyon kiraz 50-100 liradan satılıyor.”

Zeki Kızıltaş

“Pazardan alışverişe geldik. Fiyatlar çok pahalıdır. En pahalı ürün 300 liradan satılan kirazdır. Fiyatı yüksek olan ürünleri az miktar da olsa alıyoruz ancak eskisi gibi gönül rahatlığı ile alışveriş yapamıyoruz. Bu fiyatların düşmesi için yöneticilerin denetimleri ve girdi maliyetlerinin düşmesini sağlayacak çalışmalar yapılmasıdır.”

Yaşar Sakallılar (Pazar Esnafı)

“Pazar yerinde esnafım ve satışlar orta halli gidiyor. Hava çok sıcak olduğu için pazara çok kişi gelmiyor. Pazar yeri bence pahalı değildir. İşçiler bahçeden ürün toplamak için günlük 3 bin lira istiyor. İşçilik ve girdi maliyetlerinin yükselmesi ürün fiyatlarına yansıyor.”

Mustafa Bayur

“Pazar yerinde esnafım. Satışlar, çok şükür idare ediyor. İnsanoğluna ne kadar verirsen ver asla şükretmez. Patlıcan 40 liraya satılıyor. Markette bir gofret almak isteseniz daha fazla para ödeyeceksiniz. Nankörlükten insan ölseydi Kıbrıs’ta kimse kalmazdı.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 1000 TL

Kiraz: 200-300 TL

Nar: 300 TL

Üzüm: 300 TL

Sarı fasulye: 300 TL

Bamya: 250 TL

Can erik: 250 TL

Mantar: 250 TL

Çilek: 250 TL

Börülce: 250 TL

Kayısı: 200 TL

Nektarin: 200 TL

Formoza erik: 200 TL

Şeftali: 200 TL

Kivi: 180 TL

Kırmızı erik: 150 TL

Yenidünya: 150 TL

Armut: 150 TL

Limon: 150 TL

Ananas:150 TL

Acı biber: 130 TL