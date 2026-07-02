Büyümeden söndürüldü

Güzelyurt’a bağlı Mevlevi ile Şahinler köyleri arasında, ana yol kenarında dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanların görülmesi üzerine yapılan ihbarla birlikte çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Yangına Güzelyurt İtfaiye Şubesi ekipleri, Orman Dairesi personeli, bölgedeki askeri birlikler ve vatandaşlar müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangının kısa sürede kontrol altına alınarak daha geniş bir alana yayılması engellendi.

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları yapılarak yeniden alevlenme riskine karşı önlem alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, Güzelyurt Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yangının nasıl başladığının belirlenmesi amacıyla teknik çalışma yürütüldüğü, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.