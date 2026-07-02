Ayaz yoğun bakımda

Lefkoşa'da park halindeki araçların arasından bisikletiyle yola çıkan 6 yaşındaki Hüseyin Ayaz Uçar'a çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü kadın mahkemeye çıkarıldı. Çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis soruşturmanın sürdüğünü ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu açıkladı.

Mahkemede olguları aktaran polis; kazanın 30 Haziran tarihinde saat 18.30 sıralarında Lefkoşa'da Taflan Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının yönetimindeki HU 550 plakalı salon araçla kuzey istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun solunda bir apartman önünde park halinde bulunan araçların arasından bisikletiyle yola giriş yapan 6 yaşındaki Hüseyin Ayaz Uçar'a çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan Hüseyin Ayaz Uçar'ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Acil Durum Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındığını ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının soruşturma kapsamında bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

