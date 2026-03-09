Yoğun ilgi görüyor

Avrupa’nın önemli poker organizasyonlarından biri olan ve bu yıl ilk kez Merit Poker organizasyonu ile Merit Park Hotel & Casino’da gerçekleştirilen EA Poker Tour (EAPT) dün başladı.

Girne’de düzenlenen organizasyona Türkiye başta olmak üzere Fransa, Romanya, Rusya, Çin, Kıbrıs ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden oyuncular katılırken, 15 Mart’a kadar sürecek etkinliğe katılan oyuncu sayısının bini bulması bekleniyor. Organizasyona katılan oyuncuların yanı sıra onlara eşlik eden turistlerle birlikte yaklaşık 2 bin kişilik bir ziyaretçi hareketinin ada turizmine katkı sağlaması öngörülüyor. Özellikle Girne çarşısı ve Karaoğlanoğlu bölgesindeki esnafın bu hareketlilikten olumlu şekilde faydalanması umuluyor.

Büyük turnuvaları gerçekleştirilecek

Festival kapsamında Main Event, High Roller, Luxon Pay Special Bounty ve Mystery Bounty gibi farklı formatlarda büyük turnuvaları gerçekleştirilecek.

Serinin en dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Main Event, 11 Mart’ta başlayacak ve festivalin en prestijli karşılaşmalarından biri olacak.

Her turnuva için kayıtlar, etkinliğin başlangıç saatinden yaklaşık iki saat önce açılıyor.

Merit Poker Başkanı Songül Bekem, organizasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“EA Poker Tour’un ilk kez Merit Park’ta düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Sezonun henüz erken döneminde olmamıza rağmen gördüğümüz yoğun ilgi, poker oyuncularının bu festivale olan ilgisini açıkça gösteriyor. Farklı ülkelerden gelen oyuncuları Merit Poker kalitesiyle ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.”