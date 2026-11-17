Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Girne milletvekili adaylarını tanıttığı program yoğun katılımla gerçekleştirildi. Salonun tamamen dolduğu, çok sayıda vatandaşın ise içeri giremeyerek dışarıda beklediği etkinlikte konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, partiye yönelik müdahale girişimleri bulunduğunu savunarak, “Bir Erhan Arıklı gider, elli Erhan Arıklı gelir” dedi.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte salon tamamen dolarken, içeri giremeyen çok sayıda vatandaşın salon dışında beklediği belirtildi. Katılımın salon kapasitesini aşması dikkat çekti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, konuşmasında partiye yönelik müdahale girişimleri bulunduğunu ileri sürdü.

Parti genel başkanının değiştirilmesine yönelik girişimlere tepki gösteren Arıklı, “Yeniden Doğuş Partisi’nin Genel Başkanı’nı değiştirelim diyorlar. Olabilir. Ama bu Yeniden Doğuş Partisi’nin yapacağı iştir. Dışarıdan hiç kimsenin, hele hele Yeniden Doğuş Partisi’ne düşmanlık besleyenlerin haddine değildir” ifadelerini kullandı.

Arıklı, konuşmasını “Bir Erhan Arıklı gider, elli Erhan Arıklı gelir” sözleriyle tamamladı.

