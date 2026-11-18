Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, engelli bireylerin sosyal güvenceye erişimi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasının öncelikleri arasında olduğunu açıkladı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre; Çeler ve beraberindeki milletvekili adayları, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Günay Kibrit ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyet, engelli bireylerin yaşadığı sorunlar, istihdam, sosyal güvence ve toplumsal yaşama katılım konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde dernekle önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, özel sektörde engelli bireylerin istihdamını artırmak amacıyla ek maaş desteği düzenlemesi hazırladıklarını söyledi.

“Engelli istihdamına yönelik teşvikleri geliştireceğiz.” diyen Çeler, engelli bireylerin yalnızca yardımlarla değil, çalışarak ve sosyal güvenceye kavuşarak yaşamlarını sürdürmelerini hedeflediklerini belirtti.

Çeler şöyle devam etti:

“Amacımız engelli bireylerin sosyal güvenlik çatısı altına girmeleri, emeklilik hakkı kazanmaları ve yalnızca engelli maaşına bağımlı kalmadan yaşamlarını sürdürebilmeleriydi. Yeniden göreve geldiğimizde bu teşvikleri daha ileriye taşımak en önemli görevlerimizden biri olacaktır.”