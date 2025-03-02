Yönetim belirlendi

KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Dernek başkanı Faysal Sadıkoğlu oldu.

Verilen bilgiye göre; genel kurul, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Lefkoşa Şube Müdürlüğü Eğitim Salonunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Genel Kurul Divanı oluşturuldu.

Kurucu Başkan Doç. Dr. Deniz Erdağ’ın konuşmasının ardından mali rapor oy birliği ile kabul edildi. Başkanlık seçimi ile devam eden genel kurul, oy birliği ile yeni seçilen başkan Faysal Sadıkoğlu’nun konuşması ile devam etti. Genel kurul, dilek ve temennilerle sona erdi.

KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

“Başkan Faysal Sadıkoğlu, As Başkan Tuğşad Ebeoğlu, Genel Sekreter Musa Oytun, Eğitim ve Mali İşler Sorumlusu Deniz Erdağ, Saha Koordinasyon Sorumlusu Derviş Çapkıner, Saha Arazi Sorumlusu Cevdet Çağlar, Basın Halkla İlişkiler ve Medya Sorumlusu Ceyda Yüksel, Kurumsal İletişim Sorumlusu Taruz Güçlüer, Lojistik ve Teknik İşler Sorumlusu Mehmet Bektaş, Faal Üye Selçuk Dağaşan ile Mücahit Erden.”

Kurucu başkan Deniz Erdağ, genel kurulda yaptığı konuşmada, derneğin “6 Şubat 2023’te kaybettiklerinin anısını yaşatmak” amacıyla kurulduğunu belirtti.

Erdağ, "bugün, bu kutsal bayrağı devretmenin onurunu yaşadığına" da işaret ederek, görevi devralan tüm arkadaşlarına başarılar diledi.

Sadıkoğlu: Çok çalıştık, emek verdik…

Yeni seçilen dernek başkanı Faysal Sadıkoğlu’nun mesajı ise şöyle:

“Çok kıymetli KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneğine gönül veren yol arkadaşlarım. 2 yıl önce yola çıkarken çok ulvi bir amaç için bir araya gelmiştik. Geride bıraktığımız iki yılda çok çalıştık emek verdik ve bu günkü duruma derneğimizi el birliği ile ulaştırdık. İçimizdeki ateşi söndürmeden doğal afet bilincini mümkün olan her mecrada hafızalara kazımaya devam edeceğiz. Bu bağlamda önümüzdeki iki yıl boyunca Kurucu Başkanımız Deniz Erdağ’dan devraldığımız bayrağı hakkı ile taşıyacağıma inancım tamdır. Bana göstermiş olduğunuz güven için hepinize teşekkürü borç bilirim.”

