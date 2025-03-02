İkna yeteneği çok güçlü

Bangladeş ve Sri Lanka’dan işçi getireceği ve ABD vizesi alacağı vaadiyle 3 kişiyi dolandıran Suat Bozay tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının Sri Lanka’dan 22 kişi getireceği vaadiyle bir kişiden 30 bin 800 Euro, ABD’den vize aldıracağı sözüyle bir kişiden 3 bin Euro ve Bangladeş’ten 6 kişiyi adaya getireceğini öne sürerek bir kişiden 174 bin TL para aldığı belirtildi. Benzer suçlardan sabıkası ve askıda davası olan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının “sahtekarlıkla para temini” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis; zanlının iki aydır her yerde arandığını ve önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis; zanlının Haziran-Ekim 2024 ayları arasında, Lapta’da, Sri Lanka’dan adaya yasal yollardan 22 kişi getireceği vaadiyle bir kişiden 30 bin 800 Euro, ABD’den vize aldıracağı sözüyle bir kişiden 3 bin Euro ve Bangladeş’ten 6 kişiyi adaya getireceğini öne sürerek bir kişiden 174 bin TL para aldığını söyledi.

Polis; olayın bildirilmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının aldığı paraların tespit edilemediğini, benzer suçtan açıkta dosyası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.