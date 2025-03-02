Birçok kısmı yandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Şht. Aygün Yusuf Sokak üzerinde LA 077 plakalı araçta, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre; araç yangını 1 Mart 2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Küçük Kaymaklı'da Şht. Aygün Yusuf Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki LA 077 plakalı araçta, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında; aracın motor kısmındaki plastik aksamlar, elektrik aksamları, motor kısmındaki üst kaput, sol ve sağ çamurluk ile ön tekerlekler ve sağ ön kapı yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

