Tatil hayali çabuk bitti

Lefkoşa'da bir döviz bürosuna iki tane sahte 100 dolar vererek tedavüle süren, tutuklandıktan sonra üzerinde 2 bin 600 ABD Doları daha sahte para tespit edilen 26 yaşındaki Bilal Çınar’ın son durağı cezaevi oldu. Cebine sahte dolarları koyup Kuzey Kıbrıs’a gelir gelmez paraları harcamaya kalkışan zanlı dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Lefkoşa’da Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir döviz bürosunda yaşandığı belirtildi.

Polis; 24 Şubat 2025 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosuna müşteri olarak giden zanlının Türkiye’den temin ettiği 2 adet 100’lük banknottan oluşan toplam sahte 200 ABD dolarını, değişim yapmak maksadıyla tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis; zanlının Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edildiğini ve tasarrufunda, 26 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 2 bin 600 ABD Doları daha sahte para tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının Ercan Havalimanı’ndan turist statüsünde ülkeye giriş̧ yaptığını belirten polis, emare alınan paraların incelenmek üzere PGM Sahtecilik Şubesine teslim edildiğini söyledi.

Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde PGM’den rapor geldiğini ve incelenen toplam 2 bin 800 doların sahte olduğunun teyit edildiğini söyledi. Polis; dövizciden ifade alındığını, güvenlik kamerası görüntülerinin emare alınıp dosyaya konulduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek; ülkede turist olarak bulunan zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.