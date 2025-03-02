Pansiyonda kalıyordu

Girne’de 2 Ekim 2024’te bir petrol istasyonunda yaşanan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili aranan Ürdünlü Eyad Mohamed Hassan Abdelrazak Daghash Lefkoşa’da uyuşturucuyla yakalandı.

Hakkında hırsızlık suçunun yanı sıra uyuşturucu madde tasarrufu suçundan da soruşturma başlatılan zanlı dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılırken, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 2 Ekim 2024’te bir petrol istasyonunda yaşanan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili aranan zanlının önceki gün Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından tespit edildiğini kaydetti.

Polis; zanlının çantasında ve kaldığı pansiyon odasında yapılan aramalarda, yaklaşık 7 gram hintkeneviri uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, ucu yanık sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, ayrıca uyuşturucu madde satışından temin edildiği değerlendirilen 8 bin 125 TL ile 20 Euro nakit paranın emare alındığını söyledi.

Polis; zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ve 24 Şubat’ta aranan bir şahıstan 7 gram uyuşturucu, bir hafta önce de yine aranan bir şahıstan uyuşturucu hap aldığını belirtti.

Zanlının verdiği gönüllü ifadenin araştırılacağını, aranan şahıs olduğunu kaydeden polis, üç gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

