Ölümün kıyısında uyandı

Ömer KADİROĞLU

Kayalar-Sadrazamköy ana yolunun kuzey kısmında bulunan Aşıklar Tepesi mevkiinde aracının içerisinde uyuya kalan 29 yaşındaki Fatih Daşgın kamyonetiyle birlikte 55 metre yükseklikten deniz kenarındaki uçuruma düştü.

Kazanın etkisiyle uyanan ve kendi imkanlarıyla aracından çıkan Daşgın, uçurumdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Daşgın hastaneye kaldırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 1 Mart 2025 tarihinde saat 13:00 sıralarında, Kayalar - Sadrazamköy ana yolunun kuzey kısmında bulunan Aşıklar Tepesi Mevkiinde meydana geldi. Fatih Daşgın sorumluluğundaki KH 082 plakalı araç içerisinde uyuduğu bir sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı aracı ile yaklaşık 55 metre yükseklikten deniz kenarındaki uçuruma düştü.

Olayda ağır yaralanan Fatih Daşgın bulunduğu yerden, Polis, Sivil Savunma ve Sağlık Ekipleri tarafından kurtarılarak, yukarıya çıkarılarak ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

