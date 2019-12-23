Kararlı duruş

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ve Libya ile başlatılan süreçlerden vazgeçmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Erdoğan, katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Libya ile yaptıkları deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırasını değerlendirdi.

Meşru Libya yönetimi ile 27 Kasım’da yapılan anlaşmanın bundan 10 yıl önce hazırlanan haritalar üzerinde yürütülüp neticelendirildiğini ve bu anlaşmanın gereklerini tümüyle yerine getireceklerini anlatan Erdoğan, “Ege’nin de Akdeniz’in de sahibi bu denizlere kıyıları olan ülkelerin tamamıdır. En uzun kıyı sahibi ülke olarak biz de buradaki haklarımızı korumak için sonuna kadar tüm imkanlarımızla mücadele etmekte kararlıyız” dedi.

Erdoğan, şayet KKTC ve Libya ile başlattıkları süreçlerden vazgeçerlerse başta ekonomik faaliyetler olmak üzere Türkiye’ye denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklarını vurguladı.

“Karşımızdakilerin hak, hukuk, adalet, ahlak, insaf diye bir dertleri kesinlikle bulunmuyor. Türkiye’ye ve Türk milletine karşı öyle bir kinleri var ki ellerinden gelse bizi sadece Anadolu’dan söküp atmakla kalmayacak, dünyadan kökümüzü kazıyacaklar” diyen Erdoğan, gerekmesi halinde Türkiye’nin Libya’ya sağladığı askeri desteğin artırılabileceğini de vurguladı.

Erdoğan, “Libya canımız pahasına yanında yer alacağımız bir yer. Yunanistan ve onu destekleyen ülkeler uzunca süredir Türkiye’yi denize adım atamaz hale getirmenin çabası içerisindeler” dedi.

Erdoğan, Akdeniz’e komşu kimi Arap ülkeleri ile İsrail’in de benzer çabalar içinde olduğunu bildiklerinin altını çizerek, “Bizim, durduk yere kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını, hukukunu gasp etmek gibi bir niyetimiz yoktur. Bıçak gırtlağa dayanana kadar da sükunetimizden asla taviz vermedik ancak, geldiğimiz noktada artık bu suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksümüz yoktur” dedi.