Tempoyu hiç  düşürmedi

Girne’nin en gözde mekanlarından Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Letafet Lounge Bar sahnesinde ilk kez Oğuzhan Koç’u ağırladı. Sahneye hayranlarını selamlayarak çıkan Oğuzhan Koç sevenleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Konserine ‘Güzel Günler Mazide Kaldı’ şarkısıyla start veren Oğuzhan Koç, gecenin ilerleyen saatlerinde dinleyenlerini zaman zaman duygulandırsa da eğlencenin temposunu hiç düşürmedi.

Oğuzhan Koç kendi şarkılarının yanı sıra Yüksek Sadakat, Pinhani, Yalın, Kenan Doğulu, Murat Dalkılıç, Mirkelam gibi Türkiye’nin sevilen sanatçıların parçalarını da seslendirdi. Hayranlarının da isteklerini yerine getiren Oğuzhan Koç seslendirdiği türkülerle de sevenlerine bol bol dans ettirdi.

Eğlencenin zirvede olduğu gecede, aralarında doğum günleri bulunan misafirlerle tek tek ilgilenen Oğuzhan Koç sevenlerinden tam not aldı.



