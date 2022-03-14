Görüşmeler verimli geçti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) tamamlamasının ardından dün adaya döndü.

Tatar’la birlikte Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da temaslarını tamamlayarak KKTC’ye geldi.

Tatar, Ercan Havaalanı’nda yaptığı basın toplantısında, ADF temasları ile ilgili bilgi verdi. Basın toplantısında, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Forum’da kendisinin ve KKTC’li bakanlar ile parti başkanlarının çok verimli görüşmeler yaptığını anlatarak, burada dünyanın her yerinden devlet başkanları, dışişleri bakanları, sivil toplum örgütleri, diplomatlar ve kanaat önderleri ile görüşme fırsatı bulduklarını belirtti.

Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın da ADF’de olduğu bilgisini verdi.

ADF gibi bir platformda Kıbrıs meselesini anlatabilmenin önemine vurgu yapan Tatar, “Kıbrıs Türk halkının haklı davasını orada, farklı toplantılarda değerlendirme fırsatı bulduk” dedi.

Antalya Diplomasi Forumu’nda Türkiye’nin diploması alanındaki başarısının bir kez daha görüldüğünü anlatan Tatar, Forumun özellikle Rusya – Ukrayna savaşının da etkisiyle dünyanın gündemine oturduğunu söyledi.

Antalya’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Tatar, KKTC’li bakanların ayrıca farklı projelerle ilgili görüşmeler yaptığını aktardı.

Tatar, bu yıl ikincisi düzenlenen Forum kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı, Sierra Leone, Azerbaycan, Letonya, Gambiya, Somali ve MÜSİAD heyetleri ile resmi ve diğer birçok ülkeden yetkililerle ise gayriresmi temaslar gerçekleştirdi.

Antalya’da gazetecilerin sorularını yanıtladı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi. Antalyalı gazetecilere hitap eden Tatar, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Antalya Diplomasi Forumu dolayısıyla Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada bazı ziyaretlerde de bulundu. Bu çerçevede Tatar, dün Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek gazetecilerle ve Kepez Kitap Fuarı’nı ziyaret ederek kitapçılar ve halkla sohbet etti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaretinde, Antalyalı gazetecilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak sözlerine başlayan Tatar, pandemiye yönelik alınan tedbirlerle aradaki münasebetler ve ziyaretlerin de açılmaya başladığını söyledi.

Rusya – Ukrayna savaşının ekonomiye olan etkisinden bahseden Tatar, bu yıl ikincisinin yapılan Antalya Diploması Forumu’nun Rusya – Ukrayna savaşının da etkisiyle dünyanın gündemine oturduğunu vurguladı.