Para yağdı

Güney Kıbrıs’a sadece 2020 yılında, şüpheli eylemler nedeniyle aleyhlerinde yaptırımlar bulunan Rus oligarklar sayesinde 100 milyar dolar yatırım yapıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, uluslararası yaptırım kararına tabi tutulan bazı Rus oligarkların isimlerinin, gerek kaynağı belirsiz varlıkları ve faaliyetleri, gerekse vergi cenneti ülkelerdeki paravan şirketlerle ilişkileri açısından Batı’nın merceğinde olduğunu ve bu bağlamda Güney Kıbrıs’ın da “tehlikenin göbeğinde” yer aldığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’a Rus oligarklar tarafından yapılan yatırımların ABD’nin haber-analiz sitesi “Politico”da yayınlandığını kaydederken, Güney Kıbrıs’taki yatırımların yüzde 25’inin Ruslar tarafından yapıldığına dikkat çekti.

Haberde, Lukoil CEO’su Leonid Fedun, eski Çukotka Valisi ve iş adamı Roman Abramoviç,

Promsvyazbank Finans Kuruluşu Başkanı Petr Fradkov, Novikombank Müdürü Elena Georgieva, Rossiya Bank'ın Başkanı ve CEO'su Dmitri Lebedev ve bunun gibi bazı Rus milyarderlerin Güney Kıbrıs ile ilişkileri analiz edildi ve bu kişilerin çoğunun Rum bankalarında hesapları olduğu, Güney Kıbrıs’ta şirketlerinin bulunduğu, tümüne vatandaşlık verildiği ve bazılarının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in avukatlık bürosunun müşterisi olduğu belirtildi.