Elit Eğitim Merkezi, tüm öğrencilerini taçlandırdı

Elit Eğitim Merkezi, KTSYD lokalinde düzenlediği etkinlikle bir yıl boyunca emek veren tüm öğrencilerini “Yüksek Onur Belgesi” ile ödüllendirildi.

Kürşat Köseoğlu, Elit Eğitim Merkezi adına törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Güvendiniz. İnandınız. En değerli varlıklarınızı bize emanet ettiniz. Önce onlarla tanıştık. İşin içine sevgi kattık. Sonra dershanemizi onların evi yaptık. Bir de baktık ki kocaman bir aile olmuşuz. Bunun tadına vardık. Çok çalıştık. Sınavlar yaptık. Bazen üzüldük. Bazen sevindik. Ama hiç vazgeçmedik. Hep daha çok çalıştık.

Bu yıl İlk kez Covid-19 ile tanıştık. Çocuklarımızdan uzak kaldık.

Şimdi ne yaparız? Bundan sonrası nasıl olur diye düşünürken hep yanımızda oldunuz.

Her zaman sizinle her şeye varız dediniz. Siz yaparsanız en iyisini yaparsınız dediniz. Gücümüze güç kattınız. Sizlerden gelen bu güzel enerjiyle çalışmalarımıza başladık. Ne kadar enteresandır ki öğrencilerimizle teknolojik ortamda buluşmamız için bizimle çalışan yine geçmiş yıllarda çocuklarını okuttuğumuz velilerimiz şimdiki can dostlarımızdı.

Covid 19’a rağmen başardık. Bu akşam tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, Onları Gururla alkışlıyoruz. Yolunuz açık, yarınlarınız aydınlık olsun. Sizi çok seviyoruz.”

Elit Eğitim Merkezi’ni teknolojik olarak donatan ve destek veren Aykut Aksu ve Erkan Muhtaroğlu da gecede unutulmadı.

Elit Eğitim Merkezi Direktörü Şeniz Koruyan Köseoğlu şöyle konuştu:

“İlk bilgisayarlı dokunmatik ekranlarla ders veren dershane biz olduk. Özgün, yerli benzerlerinin çok önünde bir programla online ders yaptık. Sesimizi çocuklarımıza duyurduk. Ülkemizin altyapısının izin verdiği oranda çocuklarımızın sesini duyduk. Cevaplarını anında gördük. Upload hızı diye bir kavramla tanıştık. Bunların tümü High Level Software Direktörü Aykut Aksu sayesinde gerçekleşti. Aykut Aksu’nun limitsiz desteğine biz sadece teşekkür ile karşılık verebiliyoruz.

Sınav ve ölçme değerlendirme sistemimizin mimarı, online ödev sitemizi oluşturan ve ülkemizde ilk eş zamanlı online sınavı yapmamıza olanak sağlayan, Erkan Muhtaroğlu’na çok teşekkür ederiz.”

Bu konuşmadan sonra tüm öğrencilere belgeleri verilip pasta kesildi. Oldukça samimi bir ortamda geçen tören öğrencilerin sonsuz destekçisi olan annelerin alkışlanması ile sona erdi.