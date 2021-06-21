Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, pandemiyle mücadelede ve aşı programlamasında bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Rogers, “Aşı hayat kurtarıyor. 100 yılda bir yaşanabilecek pandemiden çıkış için de aşı olmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, katıldığı bir programda gündemin başlıklarını yorumlayarak, “Ülke olarak pandemide 16. ayımızı doldurmak üzereyken aşılanma başlayalı epey bir zaman olmuşken sistem hala daha oturtulamadı” dedi.

Rogers, aşılamada planlı ve programlı hareket etmenin şart olduğunun ve emekli sağlık çalışanlarının da göreve çağrılabileceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

Aşılama yapılan merkez sayısının hızla artırılarak elimizdeki aşı stokunun hızla tüketilmesi gerekiyor. Bu noktada gönüllü sağlık çalışanlarından ve belediyelerden destek alınabilir.

Sayın Bakan’ın özel hastanelerden destek alınması ile ilgili açıklamaları var. Bu da yapılabilir, ancak bu çalışmanın devlet kontrolünde yapılması ve özellikle büyük bir ekonomik sıkıntı yaşanan bu dönemde devlete maddi külfet getirecek veya yeni bir rant oluşturacak bir uygulamaya dönüşmemesi son derece önemlidir.

Aşı hayat kurtarıyor. 100 yılda bir yaşanabilecek pandemiden çıkış için de aşı olmak gerekiyor. İnsan hareketiyle var olan sektörlerin ülke ekonomisinin temel taşı olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bizim için toplumun aşılanması en büyük hedef olmak durumunda.



Aşıların pıhtıya sebebiyet verme riski çok nadir görülür

HP Milletvekili Rogers, Astra Zeneca ve Johnson&Johnson aşılarının pıhtıya sebebiyet verdiğine dair veri olduğunu ve bunun insanları korkuttuğunu ancak bunun çok ender görülen bir yan etki olduğunun altını çizdi.

Rogers, “Genelde 40-50 yaş altı kadınlarda milyonda 3-4, diğer yaş gruplarında ve erkeklerde bu oran daha da az. Günlük hayatımızda pıhtı atma riski, örneğin sigara kullanımından pıhtı atma riskiniz çok daha fazla. Belli altta yatan hastalıkları olanlar mutlaka doktoruna danışmalı, ama bu aşılar sağlıklı bireylerin rahatlıkla olabileceği aşılar. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Astra Zeneca ve Johnson&Johnson aşısını 18 yaş üstü herkese yapılıyor. Olmak isteyenlerin risk faktörü yoksa aşı olmalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

