‘En çok kirlilik biberde’

Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu’nun, meyve sebze denetimleri devam ediyor.

Her üründen hasat öncesi en az bir kez numune alınıyor, her ithal ürün sevkiyatından numune alınıyor. 2024’te bin 116 numune üzerinde analiz yapıldı; 68’inde (yüzde 6’sında) limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ürünlerde en çok elmada, yerli ürünlerde ise en çok biberde kirlilik tespit edildi.

Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen ürünler imhaya gönderiliyor. Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinde ürün hasadı bekletiliyor. Ancak üçüncü kez alınan numunede de limit üstü kalıntı tespit edilmesi halinde ürün imhaya gönderiliyor.

Karaca: Yeni yasayla üreticiye ceza kesilebilecek

Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu Başkanı Cem Karaca, hem analiz sayısı hem de analiz niteliğini (tespit edebilecekleri bitki koruma ürünü) artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Karaca, “Şu an 478 aktif maddeye bakabiliyoruz, bunu 600’ün üzerine çıkarıyoruz. Bu derecede analizi Türkiye’de dahi az sayıda laboratuvar yapabiliyor. Gıda güvenliğini çok iyi bir noktaya taşıyacak bir adım” dedi.

Limit üstü veya tavsiye dışı bir ürün tespit edildiğinde ürünün imhaya gönderildiğini, üreticiye bir yaptırım uygulanamadığını da anlatan Karaca, “Yeni yasayla üreticiye ceza kesilebilecek. Çiftçilerin bilinçli olması gerekiyor, Tarım Dairesi sürekli eğitim düzenliyor, bunun üzerine talep geldiğinde de eğitimlere gidiliyor, üreticiler bu eğitimlere katılmalı” dedi.

Karaca, “Esas gailemiz kamuoyunda bilinç oluşturmak, yasaları güncelleyip gıda güvenliğini en yukarıya çıkarmak ve çevreyi korumaktır” dedi.

Karaca, denetlemelerin mühendisler tarafından yapıldığını, dolayısıyla mühendis sayısının arttırılmasının önemli olduğunu konuyla ilgili Bakanlığın çalışma başlattığını söyledi.

Akerzurumlu: Haftada 60-70 defa üretici ziyaret ediliyor

Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu ise ülkede 56 ilaç bayisi bulunduğunu, yapılan denetimlerde bayilerde bitki koruma ürünü tavsiyesinde bulunabilecek uzmanların bulunup bulunmadığını kontrol ettiklerini söyledi.

Akerzurumlu, “Denetimler her bölgede sık sık yapılıyor. Haftada 60-70 numune ciddi bir rakamdır. Bu mühendislerimizin haftada 60-70 defa üretici ziyaret etmesi demektir. Gelişmiş ülkelerle kıyaslanırsa bu rekor seviyede bir denetim sıklığıdır.” dedi.

Akerzurumlu, “Analiz sonuçlarına bakıldığında, alınan numunelerin yüzde 6’sında limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı görülüyor” dedi.

Akerzurumlu denetimler konusunda şu ifadeleri kullandı: “Üreticiler, tarlasının mutlak surette bir müfettiş tarafından ziyaret edeceğini ve yanlış bir uygulama tespit edilmesi halinde ürününü kaybedebileceğini biliyor. Hatta üreticiler numune alımı için ne zaman gelineceğini öğrenmek için Daire’yi arıyor” dedi.