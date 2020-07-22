Atatürk’te kader gecesi

K-Pet Süper Ligi’nin 30. hafta karşılaşmalarında Çetinkaya ile Düzkaya kader maçına çıkacak.

Ligden direk düşecek ikinci takımı belirleyecek karşılaşmada galip gelen takım Play-out maçlarına katılırken mağlup olan takım ise Birinci Lig’e düşecek.

İki takım arasında saat 20.30’da başlayacak karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması durumunda Çetinkaya direk düşen takım olacak.

Çetinkaya en üst ligde mücadele eden ve alt lige hiç düşmeyen tek takım durumunda.