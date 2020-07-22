KIB-TEK’ten borçlulara gecikme zammı indirimi

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KIB-TEK’e birikmiş borcu olanların indirimden yararlanabilmeleri için 10 Ağustos’a kadar başvurması gerekiyor

KIB-TEK’ten borçlulara gecikme zammı indirimi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) birikmiş tüketim borcu ve gecikme zammı olanların yasa gücündeki kararname uyarınca indirimden yararlanabilmeleri için 10 Ağustos’a kadar Kıb-Tek bölge amirliklerine başvurmaları gerektiği duyuruldu.
Duyuruda, peşin ödemede birikmiş gecikme zamlarının yüzde 80’inin, taksitli ödemelerde ise yüzde 65’inin tahsil edilmeyeceği ifade edildi.
“Tüketicilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücündeki Kararname” uyarınca yapılacak indirimden yararlanmak isteyenlerin, Kıb-Tek’in web sayfasında yayımlanan başvuru formunu doldurarak 10 Ağustos mesai bitimine kadar kurumun bölge amirliklerine başvurabilecekleri kaydedildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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