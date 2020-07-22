Pınarbaşı'nda yangın

Pınarbaşı - Göçeri anayolu üzerinde yol kenarında başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları itfaiye ve bölge çiftçileri tarafından devam ediyor. Gelen bilgilere göre yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor.

Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatırken, alevlerin yol kenarından çıkmış olması yine araç içerisinde atılan sigara izmaritini işaret ediyor