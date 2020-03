Düzkaya'dan hayati üç puan  1-0

STAD: Çatalköy Nihat Bağcıer

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Mustafa Torun, Emre Çevikdal

DÜZKAYA: Ali Karal, Binya, Yannick (Dk 90+4 Mustafa İnanç), Talat, Okan, Ahmet Karal, Yunus, Keita, Ahmet Can Temel, Salih, Bekir (Dk 76 Hasan)

LEFKE: Salih, Candy, Semih, Yılmaz Şipal, Esosa, Kasım (Dk 80 Selçuk), Amstrong, Berk (Dk 80 Yılmaz Çetin), Mustafa, Aykut, Okorie

GOLLER: Dk 16 Aykut (kendi kalesine)(Düzkaya)

KIRMIZI KART: Dk 51 Amstrong (Lefke) Dk 71 Salih Zencirkıran (Düzkaya)

Erkut MAHSUCU

Süper Lig'in 22 hafta kapanış maçında Düzkaya rakibi Lefke'yi 1-0 mağlup ederek play-out potasına yükselmek adına önemli 3 puan aldı. Maçta Düzkaya'nın 2, Lefke'nin 1 topu direkten döndü. İki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Dk.4: Düzkaya atağında Yannick'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Salih çift yumrukla topu kornere attı.

Dk.12: Düzkaya atağında Ahmet Can Temel'in ceza sahası dışından kaleye vuruşunda kaleci Salih topu 2 hamlede kontrol etti.

Dk.16: Düzkaya korner atışında Bekir'in ortasında Aykut ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

Dk.43: Düzkaya serbest atışında Bekir'in vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

İlk devre 1-0 bitti.

Dk.49: Düzkaya atağında Ahmet Can Temel'in sağdan ortasında Keita'nın kafa vuruşunda top auta gitti.

Dk.51: Lefke takımında Amstrong rakibine yaptığı sert hareket sonucu 2. sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.

Dk.58: Düzkaya atağında Salih'in uzaktan şutunda top auta gitti.

Dk.69: Düzkaya atağında Bekir'in soldan ortasında Keita'nın karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.

Dk.71: Düzkaya takımında Salih rakibine yaptığı sert hareket sonucu 2. sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.

Dk.74: Lefke takımında Yılmaz Şipal'ın serbest vuruşunda top direkten döndü.

Dk.81: Düzkaya atağında Keita'nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmet Can Temel'in vuruşunda top direkten döndü.

Dk.83: Lefke atağında ceza sahasına hareketlenen Candy karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.

Maçta başka gol olmayınca Düzkaya maçı 1-0 kazandı. Düzkaya bu sonuçla puanını 17'e yükseltti. Lefke 31 puanda kaldı. Maçtan önce oynanan gençler maçını Lefke gençleri 1-0 kazandı.