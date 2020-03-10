Maxim Royal’de sahne alan Sinan Yıldırım şarkılarını kadınlar için söyledi

Maxim Royal’de üçüncü kez sahne alan Sinan Yıldırım, enerjisi ve performansıyla yine keyifli bir geceye imza attı.

Kuzey Kıbrıs’ta kısa sürede önemli bir hayran kitlesine ulaşan Sinan Yıldırım, Maxim Royal’deki performansı sırasında sevilen şarkılarıyla tempoyu hiç düşürmedi.

Şarkılarının çoğunu hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Sinan Yıldırım, saatler 00.00’ı gösterdiğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Özellikle kadın hayranları tarafından büyük alkış alan Sinan Yıldırım, “Kadına şiddete hayır” diyerek şarkılarını kadınlar için söyledi.

Sinan Yıldırım’ın kadınlara verdiği destek, misafirler tarafından coşkuyla alkışlandı.

Gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu belirten Sinan Yıldırım, 28 Mart’ta yeniden buluşmak üzere hayranlarına teşekkür etti.