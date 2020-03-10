Destek istedi

Brüksel'de NATO Genel Sekreteri ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talep ettiğimiz desteğin daha fazla gecikmeden karşılanması önemlidir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğindeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, 27 Şubat'ta İdlib'de Türkiye'nin güvenliği için hayatlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik saldırı gerçekleştiğini anımsatarak "Saldırının akabinde 28 Şubat günü Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi çerçevesinde NATO Konseyi olağanüstü toplantıya davet edilerek müttefiklerimiz ile bilgi paylaştık, danışmalarda bulunduk." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptıkları görüşmede öncelikle Suriye'deki durumu ele aldıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Konsey toplantısında NATO'dan ve müttefiklerimizden talep ettiğimiz ilave desteğin bir an önce sağlanmasının önemini vurguladım. Türkiye'nin Suriye sınırı aynı zamanda NATO'nun güneydoğu sınırıdır. Suriye kaynaklı kriz, güvenlik ve insani boyutlarıyla bölgemizi hatta Avrupa'nın tamamını tehdit eder durumdadır.

Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. Suriye meselesinde çabalarımızı her zamankinden daha fazla artırmalıyız. Türkiye tam 9 yıldır Suriye kaynaklı tehdit ve tehlikelerle mücadele ediyor. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. Ayrıca 3,6 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz."

Stoltenberg: Türkiye en fazla etkilenen ülke

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Türkiye'nin, Suriye'deki şiddet olaylarından ve çalkantılardan en fazla etkilenen ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'nin "çok önemli ve değerli" bir müttefik olduğunu belirten Stoltenberg, "Bizim ortak güvenliğimize birçok açıdan katkıda bulunuyor. Biraz önce Suriye'deki ciddi güvenlik durumunu, mülteci krizini görüştük. Şu anda İdlib'deki ateşkes devam ediyor. Son günlerde şiddet olaylarında azalma gördük" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, İdlib'de sivillerin korunması ve insani yardıma erişim sağlanmasının büyük önem taşıdığının altını çizerek "Türkiye, Suriye'deki şiddet olaylarından ve çalkantılardan en fazla etkilenen ülkedir. Başka hiçbir müttefikimiz terör saldırılarından bu kadar etkilenmemiş, bu kadar fazla mülteciye ev sahipliği yapmamıştır." diye konuştu.