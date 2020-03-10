Durdurulamıyor

Dünya genelinde corona virüs vakaları 110 bini, ölü sayısı ise 3 bin 800'ü aştı. Virüs nedeniyle, Çin ana karası dışında İtalya'da 366, İran'da 237, Güney Kore'de 53, Fransa'da 21, İspanya'da 26, Japonya'da 14, Irak'ta 7, Avustralya'da 3, İngiltere'de 3, Hollanda'da ve ABD'de 22 kişi yaşamını yitirdi. Almanya'da corona virüs nedeniyle ilk kez iki kişi yaşamını yitirdi. Fransa'da virüsten etkilenen bölgelerdeki okul ve üniversitelerin belirli bir süre boyunca kapatılacağı açıklandı. Diğer taraftan, Paris'te her yıl 20 milyon kişinin ziyaret ettiği Disneyland'ın bir çalışanında corona virüs tespit edildi.

Hollanda'da vaka sayısı 321'e, İngiltere'de 319'a, Fransa'da ise bin 209'a yükseldi.

Vaka sayısı 110 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 110 bini geçti. Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip corona virüs vakalarının 110 bin 90'a ulaştığını duyurdu.

Ayrıca Covid-19 nedeniyle 3 bin 831 kişinin öldüğü, 62 bin 302 kişinin de iyileştiği belirtildi. Çin ana karasında 3 bin 120, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 366, İran'da 194, Güney Kore'de 53, ABD'de 22, Fransa'da 21, İspanya'da 26, Japonya'da 14, Irak'ta 7, Avustralya'da 3, İngiltere'de 3, Hollanda 3, Almanya 2, İsviçre 2, Mısır, San Marino, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 738, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 115 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 45 kişide Covid-19 tespit edildi.

Almanya’da iki ölüm

Almanya, corona virüs nedeniyle ülkede ilk ölüm vakalarının gerçekleştiğini açıkladı.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre Kuzey Rhine-Westphalia'da yaşayan 89 yaşındaki bir kadın ile Heisenberg bölgesinde yaşayan bir hasta corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İran'da ölü sayısı 237'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

25 yaşındaki hemşireye acımıyor

İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Covid- 19) olarak adlandırılanın dışında ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi. Berzeger, "Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre, Gilan kentindeki coron avirüsün bir kısmı Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen Covid-19'dan tamamen farklı. Bu virüs 25 yaşındaki bir hemşireye dahi acımıyor" dedi.

Virüs Disneyland'e sıçradı

Fransa'nın başkenti Paris'te çocuklu aileler tarafından ziyaret edilen eğlence merkezi Disneyland'in bir çalışanında corona virüs tespit edildi. Disneyland sözcüsü söz konusu kişinin ziyaretçilerle temas etmediği ve parkın kapatılmayacağını açıkladı.

Bu arada Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandı.

"Pandemi tehdidi gerçek oldu"

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, "Pek çok insanın ve ülkenin bu kadar çabuk etkilenmesi kesinlikle rahatsız edici bir durum. Corona virüs şimdi pek çok ülkeye ayak bastı. Pandemi tehdidi çok gerçek oldu" açıklamasında bulundu. P

andemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.