İnvidia & Xclsv defilesinde taçlı güzeller podyuma çıktı

Büyük beğeni topladı

İnvidia & Xclsv defilesinde taçlı güzeller podyuma çıktı

 İnvidia  Moda  ve Tekstil; İnvidia & Xclsv  markaları ile bu yıl ikincisi düzenlenen  Tuğçe  Sarıkaya  ve Gözde Coşkun  organizasyonuyla Türkiye’nin İncileri Ödül Töreninde   yaptığı defile ile büyük beğeni topladı.

Asil Çağıl koreografisiyle Yağmur Ayaz, Seviye İkbal Tulgar, Derya Ekşioğlu, Türkan Geyik, Leena Shindondola, Jenya Krivenko, Yana Shmidt, Melissa Aslan, Albina Detkova, Elif Tokgöz, Kosovare Halimin gibi taçlı güzeller podyuma çıktı. Defilenin ses/ışık düzeni Fashion Art/Mesut Büyüksofuoğlu tarafından yapıldı.
2020-2021 koleksiyonundaki Haute Couture elbiseler izleyenlerin beğenisine sunuldu. Özgün tasarım ve eşsiz kumaş çeşitliliğini farklı renk kombinasyonları ile sentezleyen İnvidia defilede bu yılki trendler hakkında da ipuçları vermiş oldu. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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