İnvidia & Xclsv defilesinde taçlı güzeller podyuma çıktı

İnvidia Moda ve Tekstil; İnvidia & Xclsv markaları ile bu yıl ikincisi düzenlenen Tuğçe Sarıkaya ve Gözde Coşkun organizasyonuyla Türkiye’nin İncileri Ödül Töreninde yaptığı defile ile büyük beğeni topladı.

Asil Çağıl koreografisiyle Yağmur Ayaz, Seviye İkbal Tulgar, Derya Ekşioğlu, Türkan Geyik, Leena Shindondola, Jenya Krivenko, Yana Shmidt, Melissa Aslan, Albina Detkova, Elif Tokgöz, Kosovare Halimin gibi taçlı güzeller podyuma çıktı. Defilenin ses/ışık düzeni Fashion Art/Mesut Büyüksofuoğlu tarafından yapıldı.

2020-2021 koleksiyonundaki Haute Couture elbiseler izleyenlerin beğenisine sunuldu. Özgün tasarım ve eşsiz kumaş çeşitliliğini farklı renk kombinasyonları ile sentezleyen İnvidia defilede bu yılki trendler hakkında da ipuçları vermiş oldu.