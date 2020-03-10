Alsancak'ta ilkbahar şöleni gerçekleştirildi

Alsancak Belediyesi ve Rusça Konuşanlar Birliği işbirliğiyle önceki gün Girne Milli Park'ta İlkbahar Şenliği yapıldı.

Verilen bilgiye göre, “Maslenitsa” gününün gelenek ve göreneklerini tanıtmanın hedeflendiği şölende, canlı müzik sahne performansları, uzak doğu sporları gösterisi, çocuk grupları gösterileri, eğlenceli yetişkin ve çocuk ilkbahar oyunları, çocuklar için animasyon, geleneksel yiyecek içecek stantları, el işi ve zanaat stantları yer aldı.

Etkinliğe, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de katıldı.