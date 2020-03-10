Kazakistanlı sanatçıların sergileri ziyarete açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Kazakistanlı sanatçılar Alisher Zhurgenov’un 20 eserden oluşan “Bilinç Oyunları” isimli kişisel sergisi ile Nina Tereschenko’nun 19 eserden oluşan ‘Üç renk’ isimli kişisel sergisinin yanında Valentina Mukhacheva’ya ait 5 eser UBP Milletvekili Menteş Gündüz tarafından ziyarete açıldı.

Verilen bilgiye göre, sergiye Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, enstitü müdürleri, dekanlar, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergide, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar Alisher Zhurgenov ve Nina Terechshenko ile Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz birer konuşma yaptı.

Sergi, 16 Mart’a kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.