En fazla maç Fehim Dayı’nın

Abdullah ZAİFOĞLU

Hakemlerimiz ikinci yarıda oynanan 7 haftada yönettikleri maçlarla çaldıkları ve/veya çalmadıkları düdüklerle takımlarımız puanlar aldı veya sahadan puansız ayrıldı.

Özellikle ligin sonu yaklaştıkça çalacakları her düdük bir takımın kaderini belli edecek.

Bizler hakemlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da maçları en iyi şekilde yöneteceklerine inancımız sonsuzdur. En fazla maç yöneten hakem ise 7 maçla Fehim Dayı oldu. Kerem Eran’ın yönettiği 6 maç ve Serhan Şimşek’in yönettiği 4 maç galibiyetle sona erdi.

Hakemlerimizin yönettikleri maçlarda ortaya çıkan rakamlar şöyle:

*Fehim Dayı

7 maç, 6 galibiyet, 1 beraberlik, ev sahibi galibiyeti 3, deplasman takımı galibiyeti 3, ev sahibi 12 gol, deplasman takımı 15 gol attı.

*Osman Özpaşa

6 maç, 5 galibiyet, 1 beraberlik, ev sahibi 4 galibiyet, deplasman takımı 1 galibiyet, ev sahibi 19 gol, deplasman takımı 4 gol attı.

*Serhan Şimşek

4 maç, 4 galibiyet, ev sahibi 2 galibiyet aldı, deplasman takımı 2 galibiyet aldı, ev sahibi 9 gol, deplasman takımı 8 gol attı.

*Utku Hamamcıoğlu

6 maç, 5 galibiyet, 1 beraberlik, ev sahibi 3 galibiyet, deplasman takımı 2 galibiyet, ev sahibi 11 gol, deplasman takımı 10 gol attı.

*Kerem Eran

6 maç, 6 galibiyet, ev sahibi galibiyeti 4, deplasman takımı galibiyeti 2, ev sahibi 9 gol, deplasman takımı 7 gol attı.

*Mehmet Sezener

6 maç, 4 galibiyet, 2 beraberlik, ev sahibi galibiyeti 2, deplasman takımı galibiyeti 2, ev sahibi 10 gol, deplasman takımı 12 gol attı.

*Ali Özer

6 maç, 5 galibiyet, 1 beraberlik, ev sahibi galibiyeti 5, deplasman takımı yok, ev sahibi 18 gol, deplasman takımı 8 gol attı.

*Emre Öztaşlı

3 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik, ev sahibi galibiyeti 1, deplasman takımı galibiyeti 2, ev sahibi 3 gol, deplasman takımı 7 gol attı.

*Turgay Misk

3 maç, 3 galibiyet, 1 beraberlik, ev sahibi galibiyeti 2, deplasman takımı galibiyeti 1, ev sahibi 4 gol, deplasman takımı 4 gol attı.

*Evren Karademir

4 maç, 3 galibiyet, 1 beraberlik, ev sahibi galibiyeti 2, deplasman takımı galibiyeti 1, ev sahibi 5 gol, deplasman takımı 5 gol attı.

*Mustafa Öztugay

2 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik, ev sahibi galibiyeti 1, deplasman takımı galibiyeti 1, ev sahibi 5 gol, deplasman takımı 3 gol attı.

*Hakan Muhtaroğlu

1 maç, 1 galibiyet, ev sahibi galibiyeti yok, deplasman takımı galibiyeti 1, ev sahibi 2 gol, deplasman takımı 4 gol attı.

*Hüseyin Eyyüpler

1 maç, 1 galibiyet, ev sahibi galibiyeti 1, deplasman takımı galibiyeti 1, ev sahibi 3 gol, deplasman takımı 1 gol attı.